El PP dice que el "oportunismo" de Barbón (PSOE) con Venezuela no tapa su silencio ante los venezolanos en Asturias

Archivo - La secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, ha dicho este miércoles as declaraciones del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que ha calificado a Venezuela como una "brutal dictadura" llegan tarde y carecen de credibilidad.

"El oportunismo del secretario general de la FSA-PSOE es de un descaro total con el que intenta sanear su propia imagen política, aun cuando representa a un partido que ha colaborado con el régimen en el país sudamericano sin que haya salido ninguna voz de la FSA a denunciar tal injusticia", ha señalado.

Según Llaneza, sumarse ahora a las denuncias que miles de personas llevan realizando años ante abusos, la privacidad de sus derechos y de su libertad, es un "burdo intento para pretender salvar su propia imagen".

Considera que Barbón dice que Venezuela es una brutal dictadura cuando cae Maduro, igual que dirá que España necesitaba seriedad y convivencia cuando caiga Pedro Sánchez. "Siempre tarde", ha comentado.

Llaneza ha criticado a Barbón por guardar durante años silencio mientras cientos de venezolanos residentes en Asturias se manifestaban contra el régimen de Maduro, reclamando libertad, democracia y justicia. "En ninguna de esas concentraciones en las que el PP siempre estuvo presente con una amplia presencia de representantes políticos locales, autonómicos y nacionales liderados por nuestro presidente Álvaro Queipo; en ninguna de ellas estuvo el presidente del Principado", ha indicado.

"Haber guardado silencio entonces y hablar ahora cuando ha caído Maduro, tan solo muestra el oportunismo, la falsedad y la verdadera falta de compromiso de Barbón en la lucha del pueblo venezolano", ha lamentado.

Llaneza acusa a Barbón de haber ninguneado, abandonado y traicionado a las miles de personas que hoy residen en Asturias mientras huían de su país "ante la represión, la tiranía y el expolio a los que el régimen criminal les ha oprimido durante décadas".

"Resulta especialmente llamativo, además, que Barbón utilice ahora un lenguaje contundente con la única intención de corregir su relato a conveniencia, cuando forma parte de un proyecto político que ha mirado hacia otro lado ante la situación de Venezuela. El mismo PSOE que ha blanqueado al chavismo, que ha respaldado las gestiones de Zapatero con Maduro y que ha renunciado al liderazgo internacional de España en defensa de los derechos humanos. El mismo partido cuyo gobierno venía negociando con Delcy Rodríguez a través del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos con el aval de Sánchez, nunca explicados, como estamos descubriendo desde hace unos meses a través de los medios", ha añadido.

La representante del PP asturiano ha indicado que el futuro para Venezuela no es Delcy Rodríguez. "El horizonte para Venezuela debe basarse en un proceso electoral democrático con el que el pueblo venezolano recupere la paz y la libertad, reconociendo el liderazgo del presidente legítimo Edmundo González y el de María Corina Machado, Nobel de la Paz, porque ni las dictaduras se derrocan a medias ni la democracia y la libertad se defiende solo cuando a uno mismo le conviene", ha sentenciado.