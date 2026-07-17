El PP espera que Sicre de explicaciones en la Junta sobre proyecto que el Real Avilés iba a desarrollar en Corvera

El director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Antonio Sicre, durante una comparecencia en la JGPA. - CAPTURA JGPA

OVIEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Luis Venta Cueli, ha indicado este viernes que el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Antonio Sicre, tendrá que comparecer en la comisión extraordinaria de la Junta General solicitada por el Partido Popular para explicar si, como consta en las declaraciones de la empresa, se ha obstaculizado y obstruido un proyecto que el Real Avilés tenía previsto desarrollar en Corvera.

Para el PP, haber conseguido este paso, con el que esperan se pueda aportar transparencia a lo que está sucediendo, "es ya un éxito".

Recuerda Venta Cueli que el director de esta Oficina Económica depende directamente de Adrián Barbón, por ello, la pregunta, entonces, es quién está impidiendo este proyecto: si es el señor Sicre, Barbón o los dos.

"Lo que no podemos es estar, desde Asturias, dependiendo de una oficina económica, de un director o de un presidente, para ver qué proyectos económicos tienen o no viabilidad y futuro en Asturias, en función de la discrecionalidad que muestra un gobierno para decidir si un proyecto se apoya o no. Por tanto, Sicre tendrá que dar explicaciones de todo lo que ha hecho esta oficina económica para, al menos, no facilitar un proyecto que no sabemos si era viable o no viable", ha indicado el diputado del PP.