El PP estalla contra el PSOE por el carpetazo a la Ronda Norte de Oviedo: "Nunca fue un capricho"

Archivo - Vistas de la ciudad de Oviedo desde el Monte Naranco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Popular por Asturias, Silverio Argüelles, ha lamentado este miércoles que el Ministerio para la Transición Ecológica haya "certificado el rechazo" a la Ronda Norte de Oviedo, una decisión que, a su juicio, "vuelve a demostrar que el PSOE da la espalda a Oviedo y a Asturias".

En una nota de prensa, Argüelles ha recordado que la Ronda Norte constituye una "reivindicación histórica" de la ciudad y una "infraestructura estratégica" para resolver los problemas de movilidad que sufre la capital asturiana.

"El PSOE vuelve a fallar a Oviedo al renunciar a una infraestructura imprescindible para descongestionar el tráfico, desviar el tráfico de paso fuera de la ciudad, mejorar los accesos al HUCA y conectar directamente la 'Y' con los barrios del noroeste de Oviedo y con la AS-II. Los problemas siguen ahí; lo único que desaparece es la voluntad del Gobierno para resolverlos", ha lamentado.

El diputado nacional del PP ha remarcado además que Oviedo "continúa siendo la única capital de provincia de España que carece de una circunvalación completa", una situación que "provoca importantes problemas de movilidad y obliga a que miles de vehículos, incluidos numerosos transportes pesados, atraviesen diariamente zonas urbanas, con el consiguiente impacto sobre la seguridad vial, la contaminación y la calidad de vida de los vecinos".

Según el diputado del PP, la Ronda Norte "nunca fue un capricho" sino que "nació para responder a una necesidad objetiva de la ciudad y para aliviar el colapso diario que sufren Ciudad Naranco, los accesos al Hospital Universitario Central de Asturias y otras vías principales de la capital".

Argüelles ha recordado además que el proyecto contó con respaldo presupuestario durante el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que fue el Ejecutivo de Pedro Sánchez quien decidió eliminarlo de su planificación de inversiones. Para el parlamentario nacional, es "especialmente preocupante" la actitud del Gobierno del Principado y ha acusado a Adrián Barbón de "haber abandonado una posición que él mismo defendía hace apenas unos años".

"En 2021, Adrián Barbón defendía públicamente la necesidad de construir la Ronda Norte para aliviar el tráfico de Oviedo. Hoy ni forma parte de la Alianza por las Infraestructuras, ni figura entre las prioridades de su Gobierno. El problema no es que haya cambiado el proyecto; el problema es que ha cambiado la voluntad política", ha lamentado Argüelles.