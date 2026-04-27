El PP exige actuaciones urgentes ante la pérdida de calado en la ría del EO

El diputado regional del PP, Pedro de Rueda, junto a la diputada por el Occidente, Salomé Sánchez, miembros de la junta local del PP en Castropol, y el portavoz del PP en Vegadeo, Armando Pérez, en el muelle sur de Castropol. - PP

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP y portavoz de Infraestructuras, Pedro de Rueda, ha advertido de la situación en la que se encuentra el calado de la ría del Eo y el estado del muelle sur de Castropol, una situación que ha calificado de "grave" y que según ha señalado, "ya tiene un impacto directo en la seguridad, en la práctica deportiva y en el uso habitual de las embarcaciones.

En este sentido, De Rueda ha reclamado a las administraciones competentes una actuación inmediata para dar respuesta a una situación que se ha vuelto "insostenible". Una exigencia que ha realizado este lunes junto a la diputada por el Occidente Salomé Sánchez, miembros de la junta local del PP en Castropol, y el portavoz del PP en Vegadeo, Armando Pérez, en el muelle sur de Castropol. Con ellos estaban también miembros de la Asociación de Veteranos del Eo.

"Estamos ante un problema que no se puede seguir ignorando. La acumulación de lodos y la ausencia de mantenimiento están convirtiendo el pantalán del muelle sur de Castropol en una infraestructura prácticamente inutilizable en marea baja", explica el parlamentario popular.

Y ha trasladado su respaldo a las denuncias realizadas por la Asociación de Veteranos del Eo, colectivo que agrupa a históricos remeros de Vegadeo, quienes advierten de un deterioro acelerado en los últimos meses. "No se trata de una situación puntual, sino de un problema estructural derivado de la falta de dragados y de planificación," subraya.

A este respecto, De Rueda ha advertido de los riesgos para la seguridad de los usuarios: "Tal y como denuncian los propios clubes, en marea baja existe un peligro real de dañar las embarcaciones o sufrir incidentes. Es inadmisible que quienes practican deporte o utilizan la ría tengan que asumir estos riesgos por la inacción del Gobierno".

Asimismo, el diputado ha incidido en el impacto económico y social de esta situación al destacar que la ría del Eo es un activo clave para la actividad deportiva, el turismo y la vida local en el Occidente asturiano. "Su abandono supone un golpe directo a la imagen de la zona", incide.

Por ello, Pedro de Rueda ha anunciado que llevará este asunto a la Junta General del Principado de Asturias, para exigir explicaciones al Gobierno de Adrián Barbón y reclamar que se ejecuten de manera urgente el dragado y el mantenimiento que garantice el calado adecuado y la seguridad de la ría.

"El problema no es falta de diagnóstico, sino la ausencia de voluntad política. El Gobierno de Barbón debe actuar de manera inmediata para evitar que el problema siga agravándose y comprometa de forma definitiva el uso de esta infraestructura", concluye.