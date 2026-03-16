El PP exige a ADIF una solución inmediata para mejorar la seguridad en el paso a nivel de El Entrego

Diputados regionales y representantes del PP en un acto de reivindicación del paso a nivel de El Entrego. - PP

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del grupo parlamentario del PP de Asturias, Pedro de Rueda, Gloria García y Rafael Alonso, junto a representantes locales populares, han mostrado este lunes su respaldo a las reivindicaciones de las plataformas vecinales que reclaman mejoras urgentes en la seguridad del paso ferroviario de El Entrego, un paso muy transitado, situado junto a un colegio y utilizado diariamente por numerosos vecinos.

El diputado Pedro de Rueda ha subrayado que la petición vecinal responde a una demanda "de puro sentido común", ya que se trata de garantizar la seguridad de peatones y vehículos en un punto con gran afluencia de paso.

"Estamos apoyando las reivindicaciones de las plataformas vecinales en algo que, por lo evidente que es, ni siquiera debería ser necesario reivindicar", ha afirmado. En este sentido, ha explicado que el problema no es la existencia del paso, sino la falta de adecuación de sus condiciones de seguridad.

"Con un colegio justo detrás y con un tránsito constante de vecinos, nos encontramos ante un paso que no está adecuadamente preparado en materia de seguridad. No estamos pidiendo que se suprima, sino que se adapte para que vehículos y peatones puedan convivir con garantías", ha indicado.

De Rueda ha insistido en que lo prioritario es evitar cualquier riesgo para los ciudadanos. "Nos parece increíble que en pleno siglo XXI estemos jugando con la seguridad de la gente de esta manera", ha añadido.

El representante popular también ha recordado que las reclamaciones vecinales no son nuevas. Según ha explicado, "ya en 2016 se produjo una movilización similar en la que ADIF aseguró que estudiaría una solución. Han pasado diez años y seguimos escuchando que lo están estudiando. Creemos que ha llegado el momento de estudiar menos y ejecutar más en Asturias".

Por último, De Rueda ha criticado la gestión que está realizando ADIF en la región y ha reclamado una actuación inmediata: "La gestión que está teniendo ADIF con Asturias está siendo una auténtica tomadura de pelo para los asturianos. Aquí estamos hablando de seguridad, estamos ante un tema de falta de prioridades y falta de voluntad política".