El PP exige explicaciones a Barbón por la "supuesta trama corrupta" del PSOE en Asturias "que apesta"

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP Beatriz Polledo ha exigido este martes al presidente del Principado, Adrián Barbón, que salga a dar explicaciones tras las declaraciones de ayer en el Senado de Miss Asturias, Claudia Montes, "que vienen a confirmar que hace 40 años que en Asturias se están amañando contratos".

Polledo ha advertido de que la presunta trama corrupta del PSOE en Asturias "apesta y viene apestando desde hace meses, porque en el pasado mes de junio, según se desprendía de las conversaciones que se filtraban, Asturias estaba para bingo, y ahora, las declaraciones de Claudia Montes lo que hacen es corroborar estas acusaciones".

La parlamentaria popular ha señalado que se trata de una situación "consecuencia de un régimen socialista que, precisamente, tenemos desde hace 40 años, y que hay que derrocar porque esto apesta por todos lados; aquí hay una trama de corrupción y nadie sale a decir absolutamente nada ante unas acusaciones tan graves".

"Barbón no puede seguir callado, y ante estas acusaciones tiene que salir cuanto antes a explicar a los asturianos qué está pasando con las licitaciones y con las contrataciones, en este caso de Renfe en Asturias", añade.

Polledo se ha referido también a los escándalos de toda la trama de prostitución relacionada con dirigentes socialistas, "y ante la que la actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra cayó porque primaba ser delegada al Gobierno antes que denunciar lo que era un secreto a voces".

La diputada del PP ha subrayado que, como en todo régimen, las consecuencias del socialista en Asturias "son amaños de contratos, enchufismos, chiringuitos y una red clientelar que tenemos cuanto antes que acabar con ella, y espero que los asturianos en 2027 nos ayuden a derrocar este régimen".