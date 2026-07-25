El PP exige al Gobierno de Avilés explicar por qué "oculta" las altas del padrón desde el 16 de abril

Archivo - La portavoz municipal dep PP de Avilés y diputada nacional, Esther Llamazares. - PP - Archivo

AVILÉS 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal del PP de Avilés, Esther Llamazares, ha exigido al Gobierno local una explicación "inmediata" sobre el motivo por el cual han dejado de constar las altas en el padrón municipal desde el pasado 16 de abril, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto 316/2026 sobre la regulación extraordinaria de residencia para extranjeros.

Llamazares ha explicado que en el último Pleno el Gobierno municipal informó de que entre el 1 de enero y el 15 de abril se registraron 936 altas (427 de nacionalidad española y 507 extranjera) y 903 bajas, mientras que entre el 16 de abril y el 14 de julio las cifras aportadas por el Ejecutivo se situaron en 1.044 altas (424 españolas y 620 extranjeras) y 419 bajas.

Sin embargo, la portavoz 'popular' ha advertido de que, a diferencia de lo que ocurría hasta el 15 de abril, momento en el que se podían verificar las altas y bajas, a partir del día siguiente las inscripciones "desaparecieron" del sistema de comprobación.

"No consta ni una sola alta posterior al 15 de abril en el expediente al que se nos ha dado acceso. O el expediente está incompleto, o esas altas se están tramitando en otro lugar que no se nos ha identificado, o los datos facilitados en el Pleno carecen del respaldo documental que deberían tener. Cualquiera de las tres posibilidades exige una explicación inmediata", ha explicado.

La edil ha subrayado que "el PP no reclama difundir nombres, domicilios ni datos personales". "Exigimos transparencia, acceso completo a la documentación y la posibilidad de ejercer el control que corresponde a los concejales. La protección de datos no puede utilizarse para ocultar la existencia de los actos administrativos ni para impedir comprobar las cifras oficiales", ha argumentado.

El Grupo Municipal Popular solicitará formalmente que el Gobierno identifique el expediente o los expedientes en los que se tramitaron las altas posteriores al 15 de abril; facilite la relación de los actos que sustentan las 1.044 altas anunciadas, sin datos personales; confirme si el expediente autorizado estaba completo; y explique por qué se produjo el cambio desde el 16 de abril.