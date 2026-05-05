El PP exige al Gobierno que explique "qué está pasando con Sogepsa" que "sigue siendo un pozo sin fondo"

El diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons en rueda de prensa. - PP

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons, ha manifestado este martes que el Gobierno "debe explicar de una vez que está pasando y que futuro tiene la sociedad pública del Principado Sogepsa" que asegura "sigue siendo un pozo sin fondo de perder dinero, con unas pérdidas de casi 20 millones en los tres últimos años que tienen que pagar todos los asturianos por una mala gestión".

En rueda de prensa Cuervas-Mons ha explicado que la sociedad lleva arrastrando pérdidas y deuda desde hace muchos años, ya que el Principado le ha inyectado más de 130 millones mediante ampliaciones de capital y compensando créditos, y se mantiene una deuda de 35 millones con Sekuens.

Dijo además que Sogepsa no logró vender durante todo el año pasado ni un solo metro cuadrado de suelo, y los únicos ingresos de la sociedad se obtienen por la prestación de servicios a otras empresas públicas, como Hunosa o Tragsatec.

Así en los tres últimos años ha registrado ya casi 19 millones de perdidas, con lo que "Sogepsa después de ser saneada con el dinero de todos los asturianos, vuelve a las andadas".

Ante esta situación el PP exige que el Gobierno explique "cuál es la solución que ofrece para esta situación, a qué van a dedicar la sociedad, para qué se necesita que sea un medio propio y que aclaren además cuál es la deuda total". Y es que Cuervas-Mons, ha advertido de que "cambiar el logotipo y el nombre de la empresa no es ninguna solución y eso es lo único que se ha aprobado el último consejo de Gobierno".