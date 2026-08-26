El PP exige al Principado verificar las medidas de seguridad de los autobuses 'búho' del Nalón. - PP

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP y portavoz de Movilidad e Infraestructuras, Pedro de Rueda, ha reclamado este miércoles al Gobierno asturiano que verifique que los autobuses 'búho' de la Cuenca del Nalón circulan con las medidas de seguridad comprometidas, después de que el servicio se haya reanudado el pasado 21 de agosto sin las mamparas de protección previstas.

De Rueda ha realizado estas declaraciones junto a la estación de autobuses de La Felguera, donde ha recordado que el servicio ha permanecido suspendido durante cuatro meses tras el apuñalamiento de un conductor en su puesto de trabajo. Para su reanudación, se habían comprometido vehículos equipados con mamparas de seguridad, aunque finalmente estos no llegaron a prestar servicio por una decisión de última hora de la concesionaria.

El parlamentario ha señalado que la situación fue denunciada por Comisiones Obreras y se repitió la noche siguiente, tanto en el servicio ordinario como en los refuerzos habilitados con motivo del Descenso.

"Las mamparas existían, había vehículos equipados y sencillamente, no salieron", ha afirmado De Rueda, quien ha cuestionado que la Administración no detectase la ausencia de las medidas de protección y que el Principado conociese la situación después de que el sindicato la denunciase.

El diputado ha señalado que los trabajadores han cifrado en unos 4.000 euros el coste de las medidas reclamadas y ha criticado que, pese a haber transcurrido cuatro meses sin servicio y disponer ya del material, los autobuses hayan vuelto a circular sin la protección comprometida.

De Rueda ha valorado el anuncio del Gobierno regional de abrir procedimientos sancionadores e incluso resolver los contratos de las concesionarias, aunque ha advertido de que estas actuaciones no eximen al Principado de su responsabilidad como titular del servicio.

En este sentido, ha planteado tres preguntas al Ejecutivo autonómico: quién verificó que los vehículos cumplían las condiciones comprometidas antes de su salida; por qué fue necesaria una denuncia sindical para que la Administración conociese lo ocurrido en un servicio de su titularidad, y qué plan de continuidad existe en caso de que finalmente se resuelvan los contratos.

El parlamentario del PP también se ha referido a la recogida de firmas promovida por una vecina de Langreo y registrada esta semana para reclamar mejoras en el transporte del valle, tanto en la línea urbana como en las conexiones con Oviedo y Gijón, además del cumplimiento de las medidas de seguridad de los trabajadores. La petición cuenta también con el respaldo de la Unión de Consumidores de Asturias.