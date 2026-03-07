El PP exige una revisión urgente del estado de las carreteras del Occidente asturiano

Argayo en la AS-15, en Tineo. - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD

OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario del PP de Asturias Pedro de Rueda exigió este sábado al Gobierno del Principado "una revisión urgente del estado de las carreteras del Occidente asturiano, muchas de las cuales presentan un deterioro evidente".

Además, De Rueda denunció la grave desinformación que se está produciendo en los canales oficiales del Gobierno regional sobre los cortes de carreteras en esta comarca, "una situación que está generando confusión, inseguridad y malestar entre vecinos, transportistas y usuarios de la red viaria".

El parlamentario abundó en que, "además del lamentable estado en el que se encuentran muchas carreteras del Occidente, ahora los usuarios de estas vías suman la falta de información clara, actualizada y fiable por parte de la administración autonómica".

Pedro de Rueda se refirió al caso de la carretera AS-15, en el tramo entre Cornellana y el Puerto de Cerredo, a su paso por el concejo de Tineo. Según explicó, "en los últimos episodios de cortes y restricciones de tráfico se han producido mensajes contradictorios, información incompleta y avisos tardíos en los canales oficiales, lo que ha provocado que muchos conductores se encuentren con carreteras cerradas sin aviso previo o con indicaciones confusas sobre rutas alternativas".

El diputado popular cree "inadmisible" que, "en pleno siglo XXI, y con todos los medios tecnológicos disponibles, el Gobierno no sea capaz de ofrecer información clara y en tiempo real sobre el estado de la red viaria, especialmente en zonas como el Occidente, donde las alternativas de movilidad ya son de por sí limitadas".