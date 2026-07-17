El PP exige a Zapico concretar las obras previstas en las viviendas públicas de La Corredoria

Archivo - El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General José Agustín Cuervas-Mons ha exigido este viernes al consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, que concrete las actuaciones previstas para las viviendas públicas de la calle Jardín, en el barrio ovetense de La Corredoria, y detalle las obras, el presupuesto y los plazos de ejecución.

El parlamentario 'popular' ha asegurado que el Gobierno asturiano "ha quedado en evidencia" tras las denuncias de los vecinos y del PP sobre el estado de conservación de los inmuebles. Asimismo, ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo al considerar que contradicen las respuestas que, según ha afirmado, Vipasa trasladó durante años a los residentes, alegando falta de recursos para acometer las reparaciones.

Cuervas-Mons ha señalado que el PP aprovechará la comparecencia solicitada de Zapico en la Junta General para reclamar información detallada sobre las actuaciones previstas, entre ellas la reparación de canalones, fachadas, carpinterías, conducciones de gas y otros elementos comunes, así como el presupuesto destinado a las obras y el calendario de ejecución.

Además, ha criticado que algunos inquilinos estén recibiendo revisiones al alza de sus alquileres mientras, a su juicio, persisten problemas de habitabilidad en los edificios. En este sentido, ha reclamado a Vipasa que garantice unas viviendas "dignas" antes de incrementar las rentas.