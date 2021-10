El PP 'ficha' a la ex gerente del Teatro Jovellanos con Foro para orientar su política cultural

"A mí me ha venido a buscar Pablo González", justifica Teresa Sánchez, desvinculada ya del partido forista

GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gijón y diputado en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Pablo González, ha anunciado este miércoles la incorporación al proyecto político del partido, como persona independiente, de Teresa Sánchez, quien fuera gerente del teatro Jovellanos ocho años con Foro.

Así lo ha hecho en rueda de prensa en la sede local del PP, en la que ha estado acompañado de Sánchez, de la que ha adelantado ya que "no se va a afiliar al PP". Sí que será propuesta para representar al PP en el Consejo de Administración de Divertia, ya que conoce bien "la casa", ha apuntado.

González ha destacado que quieren contar con la experiencia de Sánchez para relanzar la 'marca Gijón' en el ámbito cultural, más allá incluso de las fronteras regionales. Al tiempo, ha defendido que la política cultural no se puede llenar de ideología.

Sánchez, por su parte, se ha mostrado "ilusionada" y ha dado las gracias al PP por contar con ella y dejarla demostrar que todo el trabajo que hizo años en el sector cultural pueda ser útil y servir de aportación.

"Sé la problemática que hay en Asturias en el sector cultural", ha apuntado. Algo que servirá de apoyo para relanzar la cultura en la ciudad y diseñar una programación cultural "libre de sectarismo", ha asegurado.

A este respecto, ha indicado que, entre las propuestas que hará al PP, está el recuperar el Festival de Magia, que fue un reclamo turístico importante, según ella. Ha recordado que el actual Gobierno local PSOE/IU también se cargó el festival del Arcu Atlánticu, que surgió a raíz del Ejecutivo de Foro.

También propone acercar la cultura a todos los públicos y todas las edades, a través de bonificaciones en los precios de entrada a los espectáculos y eventos.

Se quiere, además, facilitar el acceso a la cultura aprovechando todos los espacios con los que cuenta el Ayuntamiento, como pueda ser también la plaza de toros. Esta se podría usar, según Sánchez, para eventos todo el año, y no solo de promociones privadas.

Además, ha planteado recuperar la programación 'Brillante Navidad', la Semana Grande, la Fiesta de la Sidra, las Noches del Botánico y otros eventos que, según ella, o dejaron de hacerse por decisión del Gobierno local o bajo la excusa de la pandemia de la COVID-19. "No se ha hecho nada, se puede hacer mucho más", ha sostenido Sánchez, quien ha matizado que siempre dentro de las medidas sanitarias.

Ha visto importante, también, efectuar un control del gasto público, que ha recalcado que no está reñido con tener una buena programación.

Otros puntos de su propuesta son la colaboración con comunidades cercanas, como la que se tuvo cuando gobernaba Foro, y también hacer colaboraciones con ciudades asturianas.

Asimismo, ha defendido la continuidad de Divertia frente a la decisión del Gobierno local de disolver esta sociedad, al pasar el Botánico al departamento municipal de Medio Ambiente y próximamente integrar Turismo en Gijón Impulsa. "Sería una pena y un error", ha apuntado de su disolución.

Preguntada por el hecho de que ayude al PP y no a Foro, ha indicado que ahora no está con ese partido. "Me dedico a mi mundo profesional, me desvinculé de Foro", ha explicado Sánchez. Esta ha indicado como fue Pablo González quien le dijo que necesitaban gente como ella para asesorarles en el ámbito cultural. "A mí me ha venido a buscar Pablo González", ha argumentado.

Sobre esta cuestión, González ha reiterado que en el PP quieren contar con personas con experiencia. "Basta ya de política amateur", ha apuntado el diputado regional.

"No va a ser la ultima entrada de profesionales independientes, que quizás sean de Foro o no, al proyecto del PP", ha remarcado, asimismo.

COOFICIALIDAD DEL ASTURIANO

En otro orden de temas, y en respuesta a los medios de comunicación, González ha asegurado que su partido es "absolutamente contrario" a la oficialidad del asturiano.

González ha insistido en que no existe la cooficialidad u oficialidad amable. "Eso es una quimera, es una mentira", ha sostenido.