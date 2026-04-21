PP y Foro piden que la Sindicatura de Cuentas audite el apoyo financiero del Principado a Duro Felguera

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Parlamentarios Popular y Foro Asturias han registrado una propuesta conjunta ante la Mesa de la Junta General para que el Pleno de la Cámara solicite formalmente a la Sindicatura de Cuentas un informe técnico, extraordinario, detallado sobre la operación de apoyo financiero otorgada por el Principado de Asturias a la sociedad Duro Felguera.

La iniciativa busca que el órgano fiscalizador emita un dictamen sobre el tratamiento contable, presupuestario, de intervención y auditoría de las ayudas públicas destinadas a garantizar la solvencia de la compañía.

"Según la documentación técnica analizada, las decisiones del Consejo de Gobierno han dejado desprotegidos los fondos públicos, agudizando el riesgo de impago hasta niveles críticos", explicó el diputado del grupo parlamentario popular, José Agustín Cuervas-Mons.

Recuerda el PP que esta solicitud se ampara en la Ley del Principado de Asturias 3/2003 y en el Reglamento de la Junta General (RJG), que facultan a la Sindicatura para asesorar a la Cámara en materias de su competencia.

UN PRÉSTAMO SIN GARANTÍAS

El origen del conflicto se remonta al contrato de préstamo participativo de 6 millones de euros concedido por el Principado a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP). Según revela el informe de fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2024, el Gobierno de Asturias autorizó en diciembre de 2023 una modificación contractual que eliminó la garantía de cobro que protegía al Principado.

Esta decisión "suprimió los blindajes legales" en un momento de extrema debilidad de la empresa beneficiaria. "Estamos ante una gestión negligente de los recursos de todos los asturianos; se modificaron las condiciones para facilitar la supervivencia de una empresa privada a costa de vaciar de derechos el crédito público", denuncia Cuervas-Mons.

La situación ha alcanzado un punto de no retorno tras la aprobación del Plan de Reestructuración de Duro Felguera el pasado 14 de noviembre de 2025. Dicho plan contempla una quita del 100% sobre el préstamo de la SRP, lo que en la práctica supone que el Principado de Asturias renuncia a recuperar un solo euro de la inversión realizada.

A pesar de que el Consejero de Hacienda defendió recientemente que el crédito de la SRP a Duro Felguera es de "naturaleza privada", la Sindicatura de Cuentas contradice esta visión de baja exigencia.

"El órgano fiscalizador señala que el Principado debería haber reflejado ya un deterioro de 99,49 millones de euros en su cartera de préstamos -incluyendo otras entidades como Gijón al Norte o GISPASA- por no cumplir con el principio de prudencia contable", subraya el parlamentario.

Ante lo que consideran un "menoscabo evidente de fondos públicos", los dos grupos parlamentarios solicitarán al Pleno de la Junta General que la Sindicatura de Cuentas aclare "el tratamiento contable y presupuestario real de la operación; el impacto del deterioro económico derivado de la supresión de garantías; y si la calificación de "crédito privado" esgrimida por el Gobierno busca eludir los controles de la Intervención General".