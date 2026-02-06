El PP inaugura una nueva sede en Infiesto y destaca su "voluntad de abrir las puertas del partido" a los vecinos

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la secretaria general, Beatriz Llaneza, junto al edil Tino Medina. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Asturias ha inaugurado este viernes una nueva sede en Piloña, concretamente en Infiesto, en un acto que su presidente, Álvaro Queipo, calificó como "uno de los más bonitos que puede hacer un partido político", y que realiza con "mucha ilusión" junto al concejal local Tino, como muestra de respaldo al trabajo desarrollado tanto en el Ayuntamiento como en el partido a nivel regional.

En declaraciones a los medios de comunicación, Queipo ha señalado que la apertura de la sede, aunque "modesta", es "importante" para el partido y permitirá a los vecinos de Infiesto y del resto de Piloña disponer de un punto físico de contacto con los concejales y miembros del PP, donde podrán trasladar sugerencias o consultas.

"Este es el espacio físico donde los vecinos pueden acercarse, además de los medios habituales de contacto a través de redes sociales. "Tenemos la voluntad de abrir las puertas del partido en todos los territorios", ha destacado.