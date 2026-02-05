El PP incide en que la solución a la dispersión de sedes judiciales la tiene que dar el Gobierno y no la Universidad

El diputado del PP, Manuel Cifuentes, ante la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Manuel Cifuentes, ha vuelto a poner de manifiesto la "grave" situación que atraviesa el sector de la justicia en Asturias y más concretamente en Oviedo ante la falta de espacios y la dispersión de sedes. Una situación que ha indicado se va a agravar en las próximas semanas con la reorganización de sedes que implica la creación de unas macrooficinas judiciales y ha advertido que la solución debe partir del Gobierno y no de la Universidad no del CGPJ.

"Tanto el rector de la Universidad de Oviedo como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias están defendiendo sus instituciones y están exigiendo al gobierno que cumpla. Ellos cumplen con su labor de defender a sus instituciones, el que no esta cumpliendo su labor es el gobierno", dijo Cifuentes.

Así el diputado ha indicado que estos días "están haciendo apelaciones desde diferentes ámbitos a la Universidad para ver si puede agilizar la liberación de espacios de algunas de las facultades y ante esta cuestión desde el Partido Popular "quieren dejar muy clara una cosa y es que "auí el responsable de dotar de espacios a la justicia de Asturias es el Gobierno".

"De la dejadez del gobierno no podemos echarle tampoco la culpa a la universidad. Entendemos que desde el Consejo de Gobierno de la Justicia, que en Oviedo vive una situación insostenible desde hace años, pues apelen a la posible agilidad para liberar de espacios porque necesitan darlo a su gente. Pero lo que no puede ser es que se lo haga también el Gobierno que incluso es el propio responsable de poner en marcha de una vez los planes del Cristo para que la Universidad tenga a donde irse. Nos parece un auténtico despropósito", dijo Cifuentes.

APLICACIÓN NUEVA LEY

Además Cifuentes recordó que hace un año se aprobó la Ley Orgánica de eficiencia de la Justicia, una ley que establece una nueva organización judicial y que obligaba al Gobierno del Principado de Asturias a tomar medidas para dotar de medios a las nuevas oficinas judiciales.

"En el caso de Oviedo, la nueva oficina judicial tenía que entrar en funcionamiento, según la ley, el 31 de diciembre. Sin embargo, los juzgados de Oviedo se enfrentan a un doble problema: por un lado, la falta de espacios para la creación de esta macrooficina, motivado por la dispersión de las sedes y de unas instalaciones ya saturadas donde los funcionarios trabajan en pésimas condiciones de espacio, y que se agravará al reagrupar a 50 funcionarios más; y por otro, la ineptitud de un gobierno que a pesar de tener un año para dotar de medios personales dicha oficina, no ha sido capaz de hacerlo," señaló.

Aseguró el diputado que la "incompetencia" el Gobierno de Asturias obligó al consejero a pedir una prórroga al Ministerio de Justicia en la Conferencia Sectorial celebrada el 22 de diciembre. "Mucho nos tememos que, con la prórroga concedida, y que vence el próximo 15 de febrero, tampoco se cumplirá," subrayó.

Manuel Cifuentes quiso expresar un reconocimiento especial a quienes sí hicieron su trabajo durante el pasado año para adaptarse a una ley que implica profundos cambios en su forma de trabajar, en especial a los órganos de gobierno, dirección y coordinación del Tribunal Superior de Justicia, letrados de la Administración de Justicia y de los servicios comunes.