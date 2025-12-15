El PP insta a los socialistas asturianos a dar explicaciones por los casos de corrupción que podrían afectar a Asturias

Archivo - El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el diputado regional José Agustín Cuervas-Mons. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons ha exigido este lunes a la Federación Socialista Asturiana (FSA) --en concreto a Adriana Lastra y a Adrián Barbón--, explicaciones "claras y urgentes" sobre los casos de corrupción que, según ha señalado, afectan a obras públicas realizadas en Asturias.

En declaraciones difundidas por el PP, Cuervas-Mons ha denunciado la "permanente cascada de escándalos de corrupción con tentáculos en la región", una situación que, a su juicio, "no puede ser admitida ni despachada con el silencio de los socialistas asturianos".

El parlamentario 'popular' se ha referido al último caso conocido relacionado con Asturias, que investiga la Guardia Civil, sobre una supuesta mordida de 400.000 euros vinculada al derribo de las baterías de coque Avilés, en la que estarían implicados el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez y un empresario socio de Santos Cerdán, detenidos la pasada semana.

Cuervas-Mons ha reclamado una respuesta política ante estos hechos y ha señalado que la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, "no puede mantenerse al margen" de una situación que afecta a un Ejecutivo "cercado por la corrupción".

Asimismo, ha recordado el "hemos hecho bingo en Asturias" atribuido a la trama de Koldo y Ábalos, así como las denuncias de presuntas irregularidades en la región trasladadas al presidente del Principado, Adrián Barbón, por la ex miss Asturias Claudia Montes, que, según ha indicado, "fueron ignoradas por completo".