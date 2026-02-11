El PP, molesto con el disfraz religioso de la sardina de Antroxu, pide a Divertia cambios en el diseño

'Perla Marigna, Obispa Sardinera De Groenlandia', Sardina Emblema Del Antroxu Gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y portavoz del PP, Ángela Pumariega, ha remitido una carta al presidente de Divertia, Óliver Suárez, en la que expresa el "hondo malestar" que ha generado en su partido el diseño de la Sardina de Antroxu de este año, con hábito y rosario.

"La caracterización presentada, incorporando símbolos y elementos de carácter religioso, ha suscitado preocupación al considerar que puede herir la sensibilidad de numerosos ciudadanos con convicciones religiosas", ha advertido Pumariega en su misiva sobre 'Perla Marigna, obispa sardinera de Groenlandia'.

En la misma, si bien ha dicho entender el carácter "festivo y satírico" del Antroxu, que forma parte de la tradición cultural, ha remarcado que creen que la creatividad y el humor "no deben amparar la utilización de simbología que pueda resultar ofensiva para parte de la sociedad gijonesa".

Por ello, ha solicitado a Divertia que se reconsidere y se proceda a modificar el diseño presentado, "con el fin de evitar polémicas innecesarias y garantizar que las celebraciones se desarrollen desde el respeto y la convivencia", ha remarcado. De igual modo, ha pedido que en el futuro se tenga en cuenta este criterio a la hora de elaborar los diseños correspondientes.