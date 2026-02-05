El PP muestra su "absoluta perpejlidad" ante el recurso de IU contra las nuevas universidades privadas

Archivo - El diputado regional del PP de Asturias, Andrés Ruiz. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias, Andrés Ruiz, ha mostrado este jueves la "absoluta perplejidad" de su formación tras conocer que Izquierda Unida presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias(TSJA) por la implantación de las universidades Nebrija en Avilés y Alfonso X en Oviedo, "llevando a una parte del Gobierno autonómico a denunciar a la otra".

Ruiz ha señalado que "la alergia a cualquier iniciativa privada por parte del consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico y los suyos es ya conocida y no nos resulta sorprendente", aunque ha subrayado que "lo verdaderamente novedoso es que un partido que forma parte del Ejecutivo autonómico pretenda sentar en el banquillo al propio Gobierno".

En este sentido, el diputado popular considera que este episodio supone "un paso más en el desmadre del Gobierno de coalición del socialista Adrián Barbón", y ha exigido al presidente del Principado que se pronuncie con claridad. "Barbón debería decir si está con el consejero de Ordenación del Territorio, el denunciante, o con el consejero de Ciencia, el denunciado", ha afirmado.

"Desconocemos lo que ocurre a puerta cerrada en los consejos de Gobierno del Principado de Asturias, pero algo grave debe de estar pasando cuando son los tribunales los que tienen que arbitrar las disputas entre consejeros", ha advertido Ruiz, quien ha añadido que "Barbón no puede permitir que su Gobierno se convierta en un desgobierno".

Desde el PP de Asturias, Ruiz ha reiterado la defensa de la implantación de iniciativas privadas que "complementen la oferta existente en educación superior y generen empleo de calidad, inversión y riqueza en los territorios donde se implantan", una apuesta que, según ha recordado, "es plenamente compatible con un apoyo decidido a la Universidad de Oviedo como la gran institución universitaria de nuestra región".

"Una vez más, vemos cómo el Gobierno de coalición de Barbón se va convirtiendo en un desgobierno que perjudica el futuro y el crecimiento de Asturias", ha concluido el diputado del PP, quien ha exigido que "se aclare de inmediato esta situación y que, si los consejeros no son capaces de entenderse, den un paso al lado para que los asturianos no tengamos que seguir asistiendo a este bochorno protagonizado por un Ejecutivo que demuestra que no sabe a dónde va".