El PP pide la comparecencia del director de la Oficina Económica por el proyecto Asturias Sport City

Archivo - El diputado regional del PP, José Cuervas-Mons. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado este martes "transparencia" sobre el papel desempeñado por la Oficina Económica de Presidencia en el proyecto Asturias Sport City, la ciudad deportiva que el Real Avilés proyectaba en el concejo de Corvera y a la que el club ha decidido renunciar.

Para ello, los populares han registrado la solicitud de convocatoria extraordinaria de la Comisión de Presidencia con el fin de que comparezca el director de la Oficina Económica, José Antonio Sicre, y explique la actuación del Gobierno autonómico en relación con esta iniciativa.

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha señalado que "los asturianos tienen derecho a saber cuál ha sido el papel de la Oficina Económica de Presidencia en una iniciativa de esta importancia", al tiempo que ha indicado que su grupo no realizará "juicios de valor" hasta disponer de toda la información.

Cuervas-Mons ha recordado que el Real Avilés sostiene que el proyecto fue conocido desde sus inicios por la Oficina Económica y que durante los últimos tres años se mantuvieron contactos con el Ejecutivo autonómico, aunque el club lamenta la falta de apoyo institucional. Por su parte, el Gobierno del Principado defiende que sí respaldó la iniciativa.

"Precisamente porque existen versiones diferentes, es imprescindible que el director de la Oficina Económica comparezca y aporte una explicación completa y documentada", ha afirmado el diputado popular.

En este sentido, ha indicado que la comparecencia debería aclarar aspectos como las reuniones celebradas, las gestiones realizadas, las iniciativas impulsadas para facilitar la inversión y los obstáculos que impidieron el desarrollo del proyecto.

Asimismo, ha expresado su deseo de que Sicre ofrezca "información concreta" y no se limite a la "diplomacia discreta", ya que, a su juicio, ello iría en contra de la transparencia.

El parlamentario popular ha defendido que cuando una iniciativa de esta dimensión se paraliza tras años de trabajo, el Gobierno "tiene la obligación de explicar qué hizo, qué no hizo y por qué", especialmente ante la discrepancia entre las partes implicadas.

Por último, Cuervas-Mons ha cuestionado los resultados de la Oficina Económica de Presidencia, señalando que fue creada para facilitar la llegada de inversiones y acompañar proyectos estratégicos, pero que, a su juicio, "no ha aportado ningún resultado visible" hasta la fecha.