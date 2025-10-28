PP pide al Gobierno garantizar la permanencia en Asturias del certamen internacional de fotografía Memorial María Luisa

Archivo - Imagen de archivo del diputado del PP en la Junta General José Luis Costillas - PP - Archivo

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado ha aprobado este martes una iniciativa del Partido Popular que reclama al Gobierno de Asturias su respaldo institucional al certamen internacional de fotografía y vídeo Memorial María Luisa, que celebra este año su 36 edición.

La propuesta, defendida por el diputado regional José Luis Costillas, pide también establecer, en colaboración con la organización de los premios y con las entidades locales implicadas, las medidas necesarias para garantizar la permanencia de la sede de los premios en Asturias, "su casa natural, su origen y su razón de ser".

Asimismo, se pide impulsar el reconocimiento institucional de los premios María Luisa como evento cultural de especial relevancia para el Principado, incorporándolos a la estrategia de promoción cultural y turística de Asturias, así como favorecer la cooperación con ayuntamientos, asociaciones culturales, entidades educativas y agentes sociales para reforzar la proyección y difusión del certamen en el ámbito regional, nacional e internacional.

El portavoz de Cultura señaló que, con más de tres décadas de historia y una proyección internacional creciente, el Memorial María Luisa representa una oportunidad para potenciar la marca de Asturias como territorio de naturaleza, montaña, creatividad y cultura visual. "En definitiva, una cita que proyecta el nombre de Asturias al mundo".

José Luis Costillas ha recordado que la última edición del Memorial María Luisa contó con 1.590 fotógrafos inscritos de 95 países, que presentaron 18.684 fotografías y 199 vídeos/documentales, y señaló que la convocatoria de este año prevé superar la participación y alcanzar más de 100 países.

El diputado ha advertido de la posibilidad de que el certamen abandone Asturias, después de que otras comunidades autónomas hayan mostrado interés en acogerlo, lo que, según él, supondría "una pérdida irreparable para el Principado".