El PP pide medidas que desbloqueen la liciencia para la caldera de biomasa en El Batán

El senador del Partido Popular por Asturias y presidente del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez ‘Lito’, junto al concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mieres, Víctor Ferreira. - PP

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por Asturias y presidente del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez 'Lito', junto al concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mieres, Víctor Ferreira, anunció en rueda de prensa que el PP solicitó este lunes al equipo de Gobierno local que adopte las medidas jurídicas necesarias para garantizar la concesión de la licencia de la caldera de biomasa en El Batán, una infraestructura "imprescindible" para la puesta en marcha de la Red de Calor.

Ante la situación de suspensión general de licencias provocada por la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO), Rodríguez advirtió del riesgo que esta paralización administrativa pueda tener sobre un proyecto estratégico valorado en 3,4 millones de euros y financiado con fondos europeos.

"Sabemos que la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) conlleva una suspensión automática de licencias por ley, pero pedimos a Izquierda Unida que no se escude en eso para bloquear la caldera. Si la red de calor no tiene caldera, no funciona. Y, si no funciona, Europa nos pedirá que devolvamos el dinero, por muchas prórrogas que hayamos conseguido para tapar las zanjas de las calles. Sería un desastre tener una inversión millonaria enterrada e inservible", advirtió Rodríguez.

En este sentido, el senador popular y presidente del PP de Mieres señaló que "la incapacidad de gestión demostrada por parte del Gobierno local y también por el Gobierno autonómico en lo referente a la central térmica que afecta directamente al futuro de la empresa Hunosa y al mantenimiento de más de 600 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

El senador considera que esta situación es "la muestra de un proyecto político agotado que piensa más en sus sillones que en el futuro de Asturias y de las Cuencas".

Añadió que su formación estará, tal y como ya manifestó el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, comprometido y pendiente del futuro de Hunosa. Asimismo, anunció que estudiará presentar preguntas en el Senado al Gobierno con relación a esta cuestión.

Por su parte, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mieres, Víctor Ferreira, detalló los aspectos técnicos que han derivado en el actual "atropello" jurídico y ofreció una vía de solución. El concejal popular fue tajante al solicitar formalmente que se conceda la licencia amparándose en la realidad física: "Existe una continuidad de uso industrial en la parcela. Hunosa lleva décadas allí y la nueva norma IND-5 busca precisamente consolidar esa actividad energética. Por tanto, la caldera no contradice el futuro planeamiento y la licencia es viable".