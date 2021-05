El PP pide permitir la navegación en el embalse de la Barca para "impulsar la actividad económica"

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Asturias y diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado, Álvaro Queipo, ha pedido este jueves al Gobierno regional que solicite al Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la autorización para navegar en el embalse de la Barca a su paso por las instalaciones de la central térmica de Soto de la Barca, para uso lúdico y deportivo; e "impulsar así la actividad económica y la generación de empleo" en los concejos de Cangas del Narcea y Tineo, donde "está a punto de desmantelarse la central térmica de Soto de la Barca sin noticia de ninguna alternativa".

Para eso, los populares llevarán una Proposición No de Ley (PNL) a la Junta General del Principado, para pedir autorizar la navegabilidad "controlada, recreativa y con garantías de conservación" de un embalse "ahora infrautilizado"; según ha anunciado este jueves Álvaro Queipo en una visita a la zona junto a la diputada del PP por el Occidente Cristina Vega, a la portavoz municipal Montse Fernández y al presidente de la Junta Local del PP de Tineo, Matías Rodríguez, entre otros.

Desde el PP advierten de la "parálisis" del Gobierno regional ante la falta de proyectos que compensen la pérdida de empleos por el cierre de la central térmica de Soto de la Barca. El PP insiste en que el cierre de esta central supone la destrucción, entre puestos directos e indirectos, de más de 500 empleos. "La central era el motor de la comarca y ahora está abocada al cierre", asegura Queipo, quien denuncia que "el PSOE ha favorecido ese cierre, sin plantear ninguna alternativa".

"Lo que el PSOE ha destrozado, consigamos enmendarlo en parte. Necesitamos hacer algo para que en esta comarca no se vaya todo al traste, hay que buscar entre todos una salida, una alternativa de generación de empleo; para que esto no termine en un drama mayor, para que esto no termine siendo la destrucción de una comarca", ha advertido el diputado del PP.

El PP considera que permitir la navegación en los términos propuestos puede ser "la primera piedra para hablar de futuro" y contribuir a evitar "la sangría demográfica"; ya que esto "favorecería diversas actividades socioeconómicas", como el turismo activo y cultural, atrayendo "proyectos de iniciativa privada" y "el asentamiento de nuevas empresas", con la consiguiente "generación de empleo y riqueza a la comarca", aseguran.

MOCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

Para sacar adelante su propuesta, los populares reclaman a todas las Administraciones implicadas (Ayuntamiento de Tineo, Gobierno regional y Gobierno central a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico) que "se pongan de acuerdo".

El PP llevará asimismo al Pleno municipal una moción para pedir que el embalse sea navegable así como para que se acometan los cambios urbanísticos necesarios en dicha zona de cara a que "esté preparada para acoger empresas e inversiones privadas que quieran ofrecer un futuro a nuestro concejo", ha dicho por su parte la portavoz municipal Montse Fernández. "Para que las empresas que quieran asentarse no tengan ninguna traba", ha añadido.

"Desde el PP tenemos que dar alternativas para que Tineo no quede como un solar, para dar un futuro a las personas que quieren seguir trabajando y viviendo en el concejo", ha asegurado Fernández; que lamenta que a día de hoy aún no hay "ninguna alternativa, ni inversión comprometida" al respecto del cierre de la central.