El PP propone un plan para luchar contra las barreras que existen en la participación de mujeres y niñas en el deporte

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP, Pilar Fernández Pardo, ha defendido este viernes la necesidad de que Asturias cuente con un proyecto propio para luchar contra las barreras fisiológicas, psicológicas y sociales que perjudican la participación deportiva de mujeres y niñas, considerando en este sentido varias etapas claves, como menstruación, embarazo, perimenopausia, menopausia y envejecimiento.

Fernández Pardo señaló que ese es precisamente el objetivo de una iniciativa presentada por el PP en la Junta General del Principado, que pretende responder a la creciente visibilidad femenina en el deporte y a la consiguiente necesidad de entornos "libres de estigma y con políticas adaptadas, incluyendo informes nacionales, recursos de capacitación para profesionales y campañas de sensibilización sobre temas como la menstruación y el embarazo".

La parlamentaria 'popular' advirtió de que las mujeres asturianas presentan desigualdades sanitarias más marcadas que la media nacional, con mayor prevalencia de problemas crónicos y peor autopercepción de salud (el 8,8 por ciento declara tener una salud mala o muy mala, frente al 5,3 por ciento de los hombres), agravadas por un envejecimiento acelerado. "Y la depresión afecta de manera más acusada a las mujeres", señala.

Fernández Pardo destacó que el deporte femenino en Asturias, con más de 25.000 licencias federativas, afronta aún estigmas vinculados a la salud reproductiva, falta de protocolos sobre menstruación y suelo pélvico, escasa adaptación de instalaciones y una limitada formación específica de entrenadores y personal sanitario, factores que provocan abandono, menor rendimiento y reducen la equidad deportiva en todas las edades.

Por ello, ha indicado que la proposición no de ley del Partido Popular se ajusta con los estándares europeos de igualdad y salud pública, promoviendo un deporte inclusivo que potencie la participación femenina a lo largo de toda la vida.

En la iniciativa parlamentaria se insta al Gobierno regional a desarrollar un Plan Autonómico de Salud Femenina en el Deporte (2026-2030) que integre protocolos para el ciclo menstrual, suelo pélvico, maternidad y menopausia en federaciones, clubes y centros educativos, en colaboración con el Servicio de Salud del Principado y el Consejo Superior de Deportes.

Asimismo, se pide impulsar campañas de sensibilización autonómicas, para reducir el estigma en torno a la salud reproductiva femenina, dirigidas a deportistas, entrenadores, familias y opinión pública, así como crear una Unidad de Salud de la Mujer Deportista en Asturias, con atención integral (médica, psicológica y fisioterapéutica) para deportistas de base y alto nivel.

Otro de los puntos de la iniciativa incide en garantizar la perspectiva de género en el diseño de instalaciones deportivas públicas (vestuarios, baños adaptados a necesidades menstruales) y en la formación obligatoria de técnicos deportivos.

El Partido Popular de Asturias celebra este viernes el Día Internacional de la Mujer con un acto que se celebra en la sede del PP de Gijón y que contará con la participación, entre otros dirigentes, del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo.