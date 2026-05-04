El PP propone reconocer el Movimiento Cincuenter en la Junta y el papel de las mujeres mayores de 50 años

La fundadora del Movimiento Cincuenter, Yolanda Lobo, junto al diputado del PP José Luis Costillas, durante la presentación de la iniciativa en la Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General José Luis Costillas ha presentado este lunes una Proposición No de Ley para que el Parlamento asturiano reconozca el papel de las mujeres mayores de 50 años a través del denominado Movimiento Cincuenter, que surge en Asturias como propuesta cultural, social y artística.

Costillas ha defendido que se trata de una iniciativa con la que se pretende que la Cámara autonómica sea "pionera en España en reconocer el papel activo de las mujeres mayores de 50 años". Según ha explicado, el movimiento nace en Asturias con el objetivo de visibilizar "el talento, la creatividad, la experiencia vital y la contribución a la sociedad" de este colectivo.

No obstante, ha advertido de que el movimiento se ha desarrollado "sin un respaldo institucional proporcional a su impacto", por lo que ha reclamado su integración en las políticas públicas de igualdad, cultura y participación social. En este sentido, ha subrayado que las mujeres mayores de 50 años "siguen siendo uno de los colectivos más invisibilizados en los ámbitos cultural, social, laboral y mediático".

La iniciativa del PP solicita al Parlamento asturiano un reconocimiento institucional del valor social, cultural y educativo del Movimiento Cincuenter, así como su apoyo en materia de difusión y visibilidad a través de los canales institucionales del Principado.

MOVIMIENTO DE MUJERES MAYORES DE 50 AÑOS

En la presentación ha intervenido también la fundadora del movimiento, Yolanda Lobo, quien ha agradecido la iniciativa parlamentaria y ha defendido que puede situar a Asturias como "pionera en el reconocimiento de un movimiento de mujeres que hoy es ya una realidad en la vida cultural y social".

Lobo ha destacado que el concepto "Cincuenter" ha trascendido el ámbito autonómico y "ya está en el debate y en la conversación nacional", con presencia también en Latinoamérica e incluso ha sido incorporado en la FundéuRAE. "Hemos dado nombre a una generación desde Asturias", ha señalado.

La impulsora del movimiento ha reclamado un "compromiso institucional más continuo" que permita consolidar el proyecto y ha planteado la necesidad de integrar este tipo de iniciativas de forma transversal en las políticas públicas.

La propuesta contempla dos líneas de actuación principales: la realización de un diagnóstico para identificar barreras de participación cultural de las mujeres mayores de 50 años, como la movilidad, los horarios o la accesibilidad; y la necesidad de detectar, acoger e integrar a las mujeres mayores de 50 que están llegando a Asturias.