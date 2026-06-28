PP rechaza la tasa turística por ser un "impuesto encubierto" que perjudica al sector

Archivo - La diputada del PP, Sandra Camino, en rueda de prensa. - PP - Archivo

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General Sandra Camino ha rechazado este domingo el anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno de Asturias para crear el impuesto sobre las estancias turísticas al considerar que se trata de un "impuesto encubierto" que perjudica a un sector "estratégico" para la comunidad y que ha sido planteado "sin consenso".

En una nota de prensa, Camino ha defendido que el turismo constituye "uno de los grandes motores económicos de Asturias" y ha acusado al Ejecutivo autonómico de pretender aumentar la recaudación "disfrazando" el nuevo tributo de tasa municipal voluntaria bajo un discurso de sostenibilidad.

La parlamentaria popular ha sostenido que los visitantes ya contribuyen a la financiación de las administraciones a través de los impuestos derivados de su actividad y ha afirmado que el problema "no es que el turismo no aporte recursos, sino cómo gestiona esos recursos el Gobierno del Principado".

Asimismo, ha asegurado que la medida cuenta con el rechazo del sector turístico, de la patronal, las cámaras de comercio, FADE, OTEA y numerosos ayuntamientos, y ha defendido las alegaciones presentadas por cargos municipales del PP al considerar que el impuesto restará competitividad al destino, generará desigualdades entre concejos y aumentará la carga burocrática para los municipios y los establecimientos turísticos.

Camino ha reclamado al Ejecutivo asturiano que renuncie a la creación de este impuesto y apueste por mejorar la gestión, reforzar la promoción turística y apoyar al sector.