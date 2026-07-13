El PP reclama mejoras en la senda costera del Cabo Peñas para garantizar la seguridad

El PP denuncia la gestión de los fondos europeos tras detectar deficiencias de seguridad en la senda costera del Cabo Peñas - PP

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha reclamado este lunes al Gobierno del Principado y al Ayuntamiento de Gozón una actuación urgente para corregir las deficiencias de seguridad que, a su juicio, presenta la senda costera del Cabo Peñas, acondicionada con fondos europeos.

La diputada regional Sandra Camino y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gozón, Ángela Ochoa, han criticado este lunes el estado del recorrido desde el área recreativa de Llumeres y han advertido de la existencia de tramos que consideran inseguros para los usuarios.

Según ha explicado Camino, la actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Gozón, "lejos de mejorar la seguridad de la ruta, ha generado en varios tramos situaciones de evidente peligro". En este sentido, ha señalado que existen zonas con escasa anchura entre el quitamiedos y el desnivel.

Asimismo, Ochoa ha asegurado que el recorrido presenta interrupciones que obligan a peatones y ciclistas a incorporarse a una carretera sin arcén y ha denunciado la existencia de paneles informativos colocados "en sentido contrario de la marcha", lo que dificulta su consulta.

El PP ha reclamado la corrección de estas deficiencias y ha insistido en la necesidad de garantizar el mantenimiento y la conservación de este tipo de infraestructuras para asegurar la seguridad de sus usuarios.