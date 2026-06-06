El PP reclama a Vanessa Gutiérrez explicaciones tras la dimisión del director de Valgrande-Pajares

OVIEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado este sábado explicaciones a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, por la dimisión del director del complejo invernal Valgrande-Pajares, Javier Martínez.

"Es la guinda de un pastel que llevamos observando desde todos estos meses", ha señalado Queipo en unas declaraciones distribuidas por el PP, reclamando a Gutiérrez explicaciones rápidas.

Queipo ha criticado duramente la gestión de la estación por parte de la Administración autonómica, afirmando que "lo que está ocurriendo con la estación de Pajares es "una vergüenza". Ha indicado que es algo que conocen los usuarios, que llevan advirtiendo durante muchos meses sobre el "abandono" que el Principado de Asturias dedica a Pajares.

El líder 'popular' ha dicho de que si la Consejera no ofrece las explicaciones solicitadas, su grupo llevará a cabo acciones en el Parlamento.