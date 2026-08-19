El PP tilda de "vergüenza" que alumnos del instituto de Tapia no tengan transporte escolar

Gloria García y Salomé Sánchez, en Tapia - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias Gloria García, ha acusado este miércoles en Tapia de Casariego al Gobierno asturiano de "llenarse la boca con la defensa de la zona rural, pero luego la tienen abandonada", y puso como un ejemplo más lo que sucede en el instituto del concejo.

"Los padres no tienen por qué contratar un taxi o un autobús cuando tienen derecho al transporte escolar, que además está recogido por la Ley de Impulso Demográfico de mayo del 2024, que dice que el Principado mantendrá las rutas preexistentes de transporte escolar en el medio rural para aquellos alumnos de estudios no obligatorios que hayan disfrutado de este servicio durante la etapa obligatoria y no puedan acceder a una línea ordinaria de transporte público, bien sea por distancia o por horario", subrayó.

Gloria García, junto a la también parlamentaria popular y concejal de Tapia, Salomé Sánchez, asistió a una concentración de padres de alumnos y resaltó que la citada ley "no es una decisión de una consejera, es una ley y las leyes están para cumplirlas, pero lo que pasa es que los socialistas están muy acostumbrados a saltárselo todo a la torera".

La diputada del PP exigió a la consejera socialista de Educación que "solucione este problema, y todos los que vendrán, porque estamos prácticamente a mediados de agosto, pero va a llegar finales, va a llegar septiembre y va a haber alumnos de la zona rural que no vayan a poder trasladarse a sus centros educativos, y es una vergüenza".