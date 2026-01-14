Huelga de médicos en Asturias: El PP apremia a Gobierno y Principado a resolver el conflicto

Archivo - La diputada regional del PP en el Parlamento asturiano y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, delante del hospital de Cabueñes, en Gijón. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General, Pilar Fernández Pardo, ha instado este miércoles al Gobierno Central y al Principado a resolver el conflicto con los médicos, que afrontan hoy y mañana dos jornadas de huelga en reivindicación de un estatuto marco propio.

En una nota de prensa, Fernández Pardo ha criticado la "incapacidad" de la ministra Mónica García y la consejera asturiana, Concepción Saavedra, para poner fin al problema.

Pilar Fernández Pardo, que esta tarde asistirá en Oviedo a la manifestación convocada por el sindicato SIMPA y por el colectivo de médicos del servicio público de salud del Principado (SESPA), ha criticado que el Gobierno "está jugando con la estabilidad y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, con la amenaza de una huelga indefinida y las consiguientes repercusiones en nuestra Sanidad pública".

La parlamentaria ha agregado que la responsabilidad de este largo conflicto "la comparten tanto el Gobierno central de Pedro Sánchez como el autonómico de Adrián Barbón". En este sentido, subrayó que el Estatuto Marco, la financiación autonómica, las guardias de 24 horas y una mayor flexibilidad laboral, entre otras, son las demandas que están siendo rechazadas por los socialistas, "y que están abocando al mayor conflicto sanitario que se recuerda".

Fernández Pardo ha enfatizado que "la responsabilidad del conflicto sanitario y su solución está en manos del Gobierno socialista, que no atiende a las demandas del castigado colectivo médico y que, mirando para otro lado, está sumiendo a la Sanidad pública en un campo de batalla por su incompetencia y por su deficiente gestión en proceso negociador".