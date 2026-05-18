El PP urge al Principado a garantizar la seguridad de los conductores de los autobuses nocturnos en el Nalón

El diputado del PP Pedro de Rueda, visita Langreo. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Pedro de Rueda, ha criticado la "grave irresponsabilidad" del Gobierno de Asturias por haber suprimido los servicios de autobús nocturno en el valle del Nalón, en lugar de "afrontar con determinación el problema de fondo", que es garantizar la seguridad de los trabajadores, tras el apuñalamiento de un conductor en marzo.

En una nota de prensa, De Rueda ha explicado que desde el suceso, los trabajadores de Autobuses Langreo y Transportes Zapico --ambas del Grupo San Juan, concesionarias del transporte público por carretera en la comarca-- iniciaron el 3 de abril una huelga indefinida reclamando la instalación de mamparas de protección en los vehículos.

A juicio del diputado, esta es una "reivindicación legítima, justa y urgente a la que el Principado ha respondido con casi un mes de parálisis y una solución que solo puede calificarse de chapuza".

En este sentido, De Rueda ha afirmado que "el servicio de búho en el Nalón no es un servicio residual ni prescindible", sino que en 2025 superó los 270.000 viajeros. "Hay muchos vecinos que dependen del transporte público nocturno para ir al trabajo, para regresar a casa, para acceder a servicios básicos", ha agregado.

El diputado ha pedido al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que explique por qué, ante un problema de seguridad laboral en una concesión pública, "la respuesta del Gobierno socialista es recortar el servicio en lugar de ejercer sus competencias como Administración concedente para garantizar simultáneamente la seguridad de los trabajadores y la continuidad del servicio".