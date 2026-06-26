El PP de Villaviciosa alega al PGO para que "respete los derechos de los propietarios"

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OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP de Villaviciosa ha presentado sus alegaciones al documento de aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación (PGO), actualmente en fase de información pública, con el objetivo de contribuir a la mejora de un instrumento que considera clave para el futuro desarrollo económico, social y territorial del concejo.

Las propuestas formuladas por los populares se centran en tres grandes prioridades: incrementar la oferta de aparcamientos públicos para dar respuesta a los problemas de movilidad existentes, garantizar el mantenimiento de los aprovechamientos urbanísticos actualmente reconocidos y alcanzar un equilibrio razonable entre la protección del litoral y los derechos de los propietarios.

Así, una de las alegaciones presentadas por el grupo popular tiene como objetivo preservar la seguridad jurídica de los propietarios y evitar que el nuevo planeamiento reduzca las edificabilidades reconocidas en la normativa actualmente vigente.

Desde el PP advierten de que cualquier disminución de los aprovechamientos urbanísticos supondría una pérdida de valor patrimonial para numerosos propietarios, generaría incertidumbre jurídica y podría tener consecuencias negativas sobre la inversión, la promoción de vivienda y el desarrollo económico local.

Por este motivo, solicitan que el documento definitivo garantice el mantenimiento de los derechos urbanísticos ya reconocidos, salvo en aquellos supuestos excepcionales debidamente justificados por razones de interés público prevalente. Asimismo, reclaman que cualquier limitación puntual sea motivada de forma individualizada, incorpore mecanismos adecuados de compensación y garantice la participación efectiva de las personas afectadas.

Los populares también han expresado su preocupación por la incorporación de nuevas categorías de protección sobre terrenos próximos a la costa que, según señalan, vienen a añadirse a un marco normativo que ya se encuentra entre los más exigentes del país en materia de protección litoral.

El nuevo Plan General debe convertirse, a juicio del grupo municipal, en una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de los vecinos, impulsar la actividad económica, atraer inversión, facilitar el acceso a la vivienda y ofrecer certidumbre jurídica tanto a ciudadanos como a empresas.

"Queremos un Plan General que responda a los problemas reales del concejo, que facilite la movilidad, que respete los derechos de los propietarios y que proteja nuestro patrimonio natural desde el equilibrio y el sentido común. Villaviciosa necesita un planeamiento que genere oportunidades y confianza, no más incertidumbre ni más limitaciones innecesarias", han señalado desde el PP a través de una nota de prensa.