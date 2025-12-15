PP y Vox critican unas cuentas que "son más de lo mismo" y Pumares anuncia enmienda a la totalidad

Comparecencia del Consejero de Hacienda, Guillermo Peláez y su equipo en sede parlamentaria. - PRINCIPADO

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Vox y el diputado de Foro han vuelto a reiterar este lunes sus críticas hacia el proyecto de presupuestos del Gobierno para 2026 al considerar que las cuentas son "más de lo mismo, el resultado de un mal gobierno". Por su parte el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, anunció que presentará por primera vez en esta legislatura una enmienda a la totalidad de unos "malos presupuestos que distan mucho de lo que necesitamos en Asturias".

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha dicho "lamentar profundamente" la decisión de Foro Asturias de presentar una enmienda a la totalidad porque ha recordado que "mantuvieron un diálogo abierto". "Hay incluso medidas en este presupuesto en las que se podía sentir identificado, pero bueno, yo creo que ese giro, por primera vez de presentar una enmienda a la totalidad, tendrá que justificarlo bien y decir a qué se debe exactamente esa actitud", dijo Peláez.

Ha sido en el turno de fijación de posiciones de la última de las comparecencias para explicar las cuentas de 2026, cuando el diputado del PP, Andrés Ruiz, ha advertido de que "el Principado de Asturias entra en este año 2026 en un punto de inflexión que puede ser letal si no se atiende a la realidad que viene por delante los próximos años".

"Ustedes vienen aquí a vender las cuentas como si fuese una novedad, pero que, sin embargo, solo es un poquito más de lo mismo.

Una burbuja presupuestaria que gasta el dinero de los asturianos sin siquiera hacer una reflexión previa sobre la estructura del presupuesto que presentan", dijo el diputado del PP.

Así, Andrés Ruiz ha lamentado que durante años el Gobierno se ha sentado en estas comparecencias a "vender un presupuesto que crecía fruto del esfuerzo de los asturianos, del bolsillo de los asturianos".

Igual de crítico con las cuentas se ha mostrado el diputado de Vox, Gonzalo Centeno, que ha vuelto a reiterar que en opinión de todos los economistas relevantes en Asturias, estamos ante un presupuesto continuista porque no hay un programa presupuestario nuevo, un presupuesto expansivo en el gasto, no solo en el gasto corriente o no financiero, sino en el gasto superfluo y un presupuesto confiscatorio por el lado de los ingresos.

"Van al galope hacia la Grecia del año 2014", dijo Centeno que ha añadido que el Presupuesto "lo único que consigue es aumentar el número de trabajadores públicos, aumentar la burocracia, aumentar la regulación que ahoga a todos y aumentar, por tanto, la ineficiencia e ineficacia de la administración pública, y eso sin hablar del gasto superfluo en chiringuitos", dijo.

El diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha vuelto a criticar la tramitación de las cuentas y ha manifestado que "la forma de tramitar la ley más importante del año demuestra el escaso respeto que el Gobierno tiene por esta Junta General". "Un trámite acelerado, sin tiempo real para escuchar, analizar ni corregir", dijo.

A juicio de Pumares estamos ante "un proyecto de presupuestos deslavazado, alejado de la realidad y que no atiende las necesidades de la Asturias del año 2026". Por ello ha anunciado la presentación por primera vez en la legislatura de una enmienda a la totalidad de las cuentas.

APOYO A LAS CUENTAS

Desde la bancada socialista, Luis Ramón Fernández Huerga ha incidido en que con este presupuesto se ha procurado cubrir todas las demandas que había, todas las necesidades de refuerzo en los sistemas básicos, en bienestar social, en salud y en educación.

"La alternativa a esto es la alternativa que estamos viendo de gestión en otras comunidades autónomas, allí donde gobierna el Partido Popular basada en grandes anuncios de bajadas de impuestos, en recortes, porque no hay otra manera de gestionar con menos recaudación, sino es recortando las prestaciones básicas, sociales y de igualdad de todos los ciudadanos", dijo.

La portavoz del grupo parlamentario de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes ha defendido unas cuentas en las que ha destacado que hay dos ideas que que se reflejan que para su grupo son esenciales: el blindaje del estado del bienestar y la inversión productiva.

"Estos presupuestos no son sólo los de 2026, son un mensaje de estabilidad, de compromiso social y de proyecto de futuro. Un mensaje para la mayoría social asturiana de que aquí gobernar sigue siendo proteger, cuidar y transformar", dijo Campomanes.