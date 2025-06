PP, Vox y Pumares tumban la reforma del Estatuto de Autonomía para la oficialidad del asturiano

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox y Foro han tumbado este jueves la proposición de Reforma de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, para la declaración de la oficialidad del asturiano y del eonaviego. El debate del dictamen era el último paso para sacar adelante la reforma pero, tal y como estaba previsto, los votos de los diputados de la izquierda PSOE, IU y Covadonga Tomé no han sido suficientes.

La socialista Noelia Macías, ha asegurado que el de hoy "no es el punto final de ningún camino, porque este camino para la cooficialidad ya no tiene marcha atrás" y ha insistido en que "nada más la oficialidad garantiza, como prevé la Constitución, la libertad de uso lingüístico".

"Ustedes saben que la supervivencia del asturiano y del eonaviego pasa por la oficialidad", dijo Macías en una intervención en asturiano en la que ha lamentado "el asturianismo impostado y ficticio" del PP con este asunto "buscando únicamente la confrontación".

De Vox, ha dicho, "yo no esperaban nada" y sobre Pumares Macías ha dicho que "va de bandazo en banzado" y su comportamiento "es el colmo de la ambigüedad".

El diputado de Convocatoria por Asturias-IU, Xavel Vegas, ha considerado el de hoy "un día y un debate histórico". En una intervención en asturiano ha pedido "altura de miras" y ha recordado que esta iniciativa "no va contra nadie, sino a favor de lo nuestro" porque "la protección del asturiano no nos aisla, al contrario, nos abre al mundo".

"Por más que de algunos quieran caracterizar la oficialidad como un problema, la experiencia de otros territorios, de nuestros vecinos gallegos, nos demuestra que la oficialidad es un acto de madurez democrática, de cohesión social y de enriquecimiento cultural y económico", dijo Vegas.

Por su parte Covadonga Tomé ha manifestado que es necesario dejar claro que este debate no es una cuestión baladí, porque estamos hablando de un tema de la mayor relevancia como es el reconocimiento de un derecho individual.

"El de hoy es un paso más en el reconocimiento pleno de nuestra asturianidad. Tras esta propuesta que debatimos hoy en el Pleno, algunos dirán que fallida, sin embargo, saldremos más fuertes", indicó Tomé.

VOTOS EN CONTRA

El diputado del PP José Luis Costillas ha insistido en que la postura "clara, valiente y precisa del partido respecto de las lenguas asturianas es asturiano, sí, obligatoriedad, no". "Libertad para su uso, promoción para su conservación y voluntariedad para su aprendizaje", dijo Costillas.

A renglón seguido el diputado del PP ha asegurado que la realidad de Asturias es distinta a la de otras comunidades autónomas con lenguas cooficiales y ha incidido en que todas esas comunidades autónomas, Galicia, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares, han establecido la oficialidad de su lengua propia en el primer Estatuto de Autonomía que aprobaron hace más de 40 años.

"En Asturias, esa circunstancia no se dio, porque nuestra realidad era y sigue siendo distinta", dijo Costillas que ha asegurado que en el PSOE "no quieren que se sepa que la declaración de la oficialidad conlleva la obligatoriedad y esa obligatoriedad lleva aparejado unos gastos que no sabemos si esta comunidad autónoma puede soportar en este momento".

Mucho más crítica ha sido la portavoz de Vox, Carolina López, que ha manifestado que hoy se debate "la propuesta más importante para el futuro de algunos asturianos, concretamente de cuatro cara duras que quieren vivir del cuento de los impuestos de los demás, la propuesta más importante para un gobierno dictatorial que pretende imponer a una mayoría lo que quiere una minoría".

Y es que López ha considerado que este debate supone "poco respeto a los asturianos porque dándole a la llingua no se solucionan los problemas de los asturianos, sino que sólo sirve para dividir a la sociedad asturiana y seguir dilapidando dinero público". Por eso ha considerado esta reforma como "la reforma del fraude, la mentira y el engaño".

El diputado del Grupo Mixto por Foro Asturias, Adrián Pumares, ha indicado, con una intervención en asturiano, que el PSOE quiere reformar la norma institucional más importante de la nuestra comunidad autónoma, la institución de autonomía, "sin dar un solo paso en beneficio del consenso".

"Si al PSOE de verdad se importase el futuro del asturiano, hoy estaríamos hablando de cómo poder reformar la ley de uso que lleva ya más de un cuarto de siglo de vigencia y que evidentemente no responde a la realidad socio-lingüística del principio de Asturias. Pero una vez más pretenden convertirlo en una trinchera política"