PP, Vox y Tomé preguntarán a Barbón en el Pleno por políticas socialistas y la garantía de derechos en Asturias

Archivo - Adrián Barbón durante un pleno en la JGPA.- GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, responderá este viernes en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias a distintas cuestiones que le plantearán los grupos de la oposición.

"¿Por qué su Gobierno insiste en políticas que van a agravar los problemas de Asturias?", planteará el portavoz parlamentario del PP asturiano, Álvaro Queipo, al jefe del Ejecutivo.

En la misma línea, la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, preguntará si "¿puede Asturias soportar cuatro años más de políticas socialistas?".

La última en interpelar al presidente será la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. "¿Considera que las políticas actuales de su Gobierno son suficientes para garantizar y ampliar los derechos de la ciudadanía asturiana?", preguntará a Barbón.