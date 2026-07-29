El PP vuelve a criticar la gestión de fondos europeos y dice que Asturias ha dejado sin movilizar 15,6 millones para FP

Las diputadas del PP Sandra Camino y Gloria García. - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas del Partido Popular Sandra Camino y Gloria García han ofrecido este martes una rueda de prensa en la que han denunciado que el Gobierno del Principado está dejando pasar "una oportunidad histórica" con los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Transformación (PRTR), debido a los retrasos y a la falta de ejecución de numerosos proyectos.

Camino ha vuelto a advertir de que aquellas actuaciones que no estén concluidas dentro de los plazos establecidos "ya no podrán financiarse con estos fondos europeos", lo que puede obligar a Asturias a devolver las cantidades recibidas, junto con los intereses correspondientes.

En este sentido ha recordado que el propio consejero de Hacienda ha admitido una posible pérdida de entre 25 y 30 millones de euros, cifra que ha considerado que "a la vista del estado real de numerosos proyectos se quedará corta".

"Estos fondos europeos son recursos extraordinarios para modernizar Asturias, reforzar nuestros servicios públicos, mejorar la competitividad de nuestra economía y dar respuesta a problemas estructurales que llevamos años arrastrando", ha indicado Camino que ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "no ha sabido gestionar eficazmente todos esos millones de euros repartidos por sus consejerías".

Por su parte, la diputada del PP Gloria García ha puesto el foco en la gestión de los fondos europeos destinados a la Formación Profesional y ha considerado que este ámbito constituye "uno de los ejemplos más claros de la falta de gestión del Gobierno del Principado".

García ha explicado que, dentro del Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional, correspondiente al Componente 20 del PRTR, Asturias tenía asignados 28,6 millones de euros. De esa cantidad, "solo 13 millones se han licitado o convocado", mientras que 15,6 millones permanecen sin movilizar, es decir, "sin hacer absolutamente nada con ellos".

"Y esto no lo dice el Partido Popular; lo dice el propio Portal de Transparencia del Principado de Asturias", ha manifestado Gloria García, que ha incidido en que estas cifras demuestran que el Gobierno autonómico "no ha sido capaz de desplegar con suficiente rapidez unas actuaciones que eran clave para modernizar la FP, adaptar la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral y reforzar la cualificación de nuestros jóvenes y trabajadores".