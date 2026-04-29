El PP vuelve a pedir al Gobierno que baje los impuestos y Peláez defiende el sistema fiscal asturiano

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en el Pleno. - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha vuelto a defender este miércoles en sede parlamentaria el sistema fiscal asturiano frente a las críticas del PP a quien y ha reprochado al PP que "no les importen que se rebajen impuestos a las clases medias y trabajadoras".

"Ustedes solo quieren que rebajemos impuestos a las grandes rentas y a los grandes patrimonios sin tener en cuenta que eso compromete la suficiencia para el sostenimiento de los gastos públicos del Estado del Bienestar porque ustedes tampoco creen en el estado de bienestar. Ustedes creen que cada palo aguante su vela en que si yo puedo pagarme la sanidad privada, el resto que se aguante y tratar de contribuir lo menos posible. Esos son los intereses que Representan y por eso sistemáticamente han votado en contra de esas rebajas fiscales que aplica el gobierno de unidad progresista a las clases medias y trabajadoras", dijo Peláez.

Peláez respondía así al diputado del PP, Andrés Ruiz, que ha vuelto a preguntar en el Pleno al Ejecutivo cuándo tiene previsto bajar los impuestos.

El consejero ha vuelto a explicar el sistema fiscal del Principado que ha incidido "ha mejorado la fiscalidad de las clases medias y trabajadoras garantizando la progresividad del sistema y la suficiencia de recursos para el sostenimiento del Estado del Bienestar.

Ha pedido el consejero al diputado del PP que "se relaje" y le ha recriminado "su tono mitinero". "Qué largo se les va hacer este año que están ustedes en plena tensión", dijo el consejero que ha lamentado que el PP siempre haya votado en contra de los intereses de la mayoría, de las clases medidas y trabajadoras.

"La pregunta aquí eses si el PP volverá a votar que no a todas estas bajadas de impuestos a las clases medias y trabajadoras; es por qué el PP votó que no a una bajada de impuestos a las clases medias y trabajadoras? Esa es la pregunta que me gustaría que usted me respondiera", dijo Peláez.

Por su parte el diputado del PP, Andrés Ruiz, ha indicado que está muy bien que el consejero empiece a preguntar al Partido Popular, porque "así van cogiendo la dinámica de oposición en la que entrará en el próximo año" y ha acusado al consejero de "ser un necio"

"Al principio de esta legislatura nos prometió, nos vendió, nos juró la década del cambio y lo único que hemos tenido es el trienio necio, un trienio necio del cual usted es el máximo exponente con su política fiscal siempre el mismo mantra, siempre la misma historia. Es necio pregonar esa vía fiscal de la cual cuatro de cada cinco contribuyentes no se pueden acoger a una deducción y por tanto quedan expulsados de ella y es necio maquillar el IRPF", dijo el diputado del PP.