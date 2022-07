Prado (PP): "El área de Seguridad Ciudadana nunca funcionó tan bien como está funcionando ahora"

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, José Ramón Prado (PP), ha asegurado este viernes que el área que dirige "nunca funcionó tan bien como está funcionando ahora". Tras las críticas de Somos y PSOE sobre la gestión del área, Prado se ha defendido asegurando que los ciudadanos, los agentes y los mandos de la Policía local así lo piensan.

"No me lo transmiten a mi, pero sí me llega por terceras personas, que el área de Seguridad Ciudadana nunca funcionó tan bien como está funcionando ahora, ellos son los que lo dicen, los que forman parte de ese cuerpo de policía", ha asegurado.

Así se ha pronunciado después de que la portavoz de Somos, Ana Taboada, y el concejal del PSOE Ricardo Fernández cuestionasen el proceso selectivo para la provisión de una plaza de Comisario Principal, y recordasen que el único candidato que queda en la convocatoria es el director general de Seguridad Ciudadana, afín al PP y anterior asesor del Equipo de Gobierno, Francisco Javier Lozano García.

Prado ha defendido que "no se va a paralizar ningún proceso", y ha reprochado a Taboada y Fernández que pongan en tela de juicio la labor del tribunal que está llevando a cabo el proceso de selección.

El concejal ha recriminad también a los miembros de la oposición que ya "den por sentado" a falta de tres ejercicios, quién va a ser el futuro Comisario Principal. "Se les tenía que caer la cara de vergüenza", ha aseverado, recordando que al proceso se presentaron cuatro candidatos. Sobre el único que queda, Lozano, ha dicho que a falta de los tres exámenes, "puede hasta quedar desierta la plaza".