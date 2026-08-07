Pravia y Serranillos del Valle (Madrid) se enfrentan en el quinto duelo de 'El Grand Prix del Verano'

Archivo - Pravia (Asturias) y Serranillos del Valle (Madrid), quinto duelo de 'El Grand Prix del Verano'. - RTVE - Archivo

PRAVIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pravia (Asturias) y Serranillos del Valle (Madrid) se enfrentarán el próximo lunes, 10 de agosto, en el quinto duelo del programa 'El Grand Prix del Verano', a las 21.45 horas en La 1 y RTVE Play.

Los vecinos de Pravia contarán con la representación de la influencer Ivana Rodríguez como madrina. Por su parte, el municipio madrileño de Serranillos del Valle estará apadrinado por el cómico Raúl Pérez.

A lo largo de la velada, los concursantes de ambas localidades medirán su destreza en juegos clásicos del formato como los 'Súperbolos' o 'Pingüinos matemáticos', además de afrontar la prueba de la 'Cucaña'. Al frente de esta cita estará el presentador Ramón García, acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla.