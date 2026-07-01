El precio del alquiler sube un 10,3% durante el último año en Asturias

Archivo - Calles en Sama, Langreo. Vivienda, pisos, edificios. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler ha aumentado un 10,3% en el Principado de Asturias durante el último año, hasta los 10,8 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone una subida del 3,1% trimestral y del 1,7% mensual, según el último informe de precios de idealista.

Entre todos los municipios analizados del Principado se produce un comportamiento alcista durante los últimos doce meses, con Langreo (23,2%) a la cabeza, seguida de Avilés (11,3%), Oviedo (10,6%), Llanes (9,5%) y Gijón (9,0%).

Gijón se mantiene como el municipio más exclusivo de todo el Principado (11,6 euros/m2) ligeramente por delante de Oviedo (11,4 euros/m2), Avilés (9,2 euros/m2) y Llanes (9,1 euros/m2).