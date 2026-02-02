El precio del alquiler sube un 8,2% en enero en Asturias, según Idealista

Una oficina de empresa inmobiliaria - Ricardo Rubio - Europa Press

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios de alquiler relativo al mes de enero revela un aumento del 8,2% en Asturias respecto al primer mes de 2025, según el portal inmobiliario idealista. En términos mensuales, el precio del aquiler ha aumentado un 1,1% respecto a diciembre, situándose el precio en 10,3 euros por metro cuadrado.

A nivel nacional, el precio del alquiler ha aumentado un 8,1% interanual, situándose el precio en 15 euros por metro cuadrado. En el último trimestre el precio ha aumentado un 3,4 por ciento, mientras que en comparación con el mes de diciembre ha aumentado un 1,7%.

Las rentas han subido en todas las regiones españolas desde enero del año pasado. La Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha lideran las subidas (11,1% en ambas regiones), seguidas de la Comunidad de Madrid (10,5%) y Aragón (10,5%). Por debajo del 10% se encuentras los incrementos de la Región de Murcia (9,2%), La Rioja (9%), Andalucía (8,7%), Castilla y León (8,5%), Asturias (8,2%) y Extremadura (8,1%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Canarias (7,8%), Baleares (7,1%), Cantabria (6,8%), Galicia (6,7%), Navarra (6,2%) y Euskadi (5,9%). Cataluña con el 1,5% representa la menor subida de todas las regiones españolas.

Todas las capitales españolas analizadas por idealista tienen precios superiores con respecto a enero del año pasado. En Oviedo, el precio ha aumentado un 8,4% respecto al año anterior, marcando un nuevo máximo histórico.

El incremento más pronunciado es el de Soria donde las expectativas de los caseros subieron un 15,1%, seguido de las subidas de Ciudad Real (13,5%), Lleida (13,2%), Burgos (12,4%) y Zamora (12,1%). Por el contrario, Ávila (0,8%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Girona (1,4%), Barcelona (1,5%) y Almería (2,8%).

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido alcista ya que el alquiler sube en Madrid (9,9%), Alicante (8,9%), Valencia (8,7%), Palma (7,7%), Sevilla (6,2%), Málaga (5,6%), San Sebastián (4,4%) y Bilbao (4,3%).