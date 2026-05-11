El precio del coche de segunda mano sube un 5,1% en Asturias en un año, según Ancove

Archivo - Coche de combustión, diésel, movilidad - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El precio de los turismos de segunda mano en Asturias se ha situado en abril en una media de 12.355 euros, lo que supone un incremento interanual del 5,1%, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En términos mensuales, el precio de los coches usados en la comunidad subió un 2,1% respecto a marzo de 2026, frente al descenso del 0,5% registrado en el conjunto de España. A nivel nacional, el precio medio se situó en 13.542 euros, con un aumento interanual del 3,8%.

En el caso de los vehículos de más de ocho años, el precio medio en Asturias alcanzó los 10.617 euros, con una subida del 7,8% en comparación con abril de 2025, por encima del incremento del 5,9% registrado en el conjunto del país.

Este segmento representa el 75,4% de las ventas de turismos de ocasión en el Principado, frente al 62,7% a nivel nacional, según los mismos datos.