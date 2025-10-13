El precio del turismo usado sube un 3,7% en Asturias en septiembre, hasta los 11.961 euros de media, según Ancove

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del turismo de segunda mano en Asturias se situó en 11.961 euros durante el mes de septiembre, lo que supone un incremento interanual del 3,7% respecto al mismo mes de 2024, según ha informado la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En comparación, la media nacional alcanzó los 12.986 euros, un 2% más que en septiembre del año anterior, lo que sitúa el coste medio del turismo usado en Asturias por debajo de la media nacional.

En términos mensuales, es decir, respecto al mes de agosto de 2025, el precio del turismo usado en la comunidad registró una caída del 1,9%, frente al descenso más moderado del 0,3% en el conjunto de España.

En cuanto a los coches de más de ocho años, el segmento más numeroso del mercado, el precio medio en Asturias se situó en 10.102 euros, con un aumento interanual del 6,5%. En el ámbito nacional, el precio medio de estos vehículos fue ligeramente superior, con 10.522 euros y una subida del 5,8% respecto a septiembre del año pasado.

Pese al encarecimiento interanual, el comportamiento mensual en este segmento fue ligeramente a la baja en Asturias, con un descenso del 0,4% respecto a agosto, mientras que a nivel nacional se produjo un aumento del 0,7%.

Este tipo de vehículos, con más de ocho años de antigüedad, representa en Asturias el 74,3% del total de las ventas de turismos usados, una cifra notablemente superior al 64,3% de media nacional, lo que confirma el peso predominante del mercado de ocasión más veterano en la comunidad.

MERCADO NACIONAL

El precio de los turismos usados ha subido en septiembre el 2% en España en comparación con el mismo mes del año pasado, con un precio medio de 12.986 euros, colocándose nuevamente por debajo de los 13.000 euros, algo que no sucedía desde el mes de mayo.

En términos mensuales, sobre agosto de 2025, ha descendido tres décimas siguiendo la tendencia que ya se registró en el mes anterior.

En los tres primeros trimestres del año se han transferido 1.569.627 turismos de segunda mano (+7,2%) en España a un coste medio de 12.978 euros que implica un alza del 1,7% comparado con el mismo periodo de 2024.

Por tramos de precio, el 23,5% de los turismos vendidos en el mes, 42.868, ha estado por debajo de los 3.000 euros y, tan solo, el 5,2% se ha colocado en el tramo alto, superando los 36.000 euros.

En relación con los turismos más antiguos -superan los 8 años-, los compradores han pagado de media 10.522 euros, con una subida del 5,8% interanual y un 0,7% mensual comparado con los precios del mes de agosto. De los 182.488 turismos transferidos en septiembre, 117.383 tenían 8 o más años, el 64,3% del total.

En cuanto al precio de mercado total de los turismos usados, la tasa interanual sólo ha descendido en Castilla-La Mancha en septiembre, pues las 16 comunidades autónomas restantes han registrado un incremento en el mes, con Navarra en cabeza.

Mientras tanto, el precio de mercado de los turismos con más de ocho años por CCAA también ha experimentado subidas en la tasa interanual. El segmento de los más antiguos, que ha subido un 5,8% en España, ha incrementado sus precios en todas las comunidades sin excepción. El máximo se ha dado en las Islas Canarias y la menor subida se produce en Euskadi.