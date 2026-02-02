El precio de la vivienda de segunda mano en Asturias sube un 23,3%, el mayor aumento en 20 años, según Fotocasa

Archivo - Pisos en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Principado de Asturias ha caido un 0,2% en su variación mensual y sube un 23,3% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en enero en 2.233 euros metros cuadrados, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Según ha detallado el portal inmobiliario, si este último incremento mensual se multiplica por los 80 metros cuadrados de una vivienda estándar, da un valor medio de 178.649 euros en enero.

De este modo, Asturias ha experimentado en un año un incremento del 23,3% en el precio medio de las viviendas de 80 metros cuadrados, pasando de 144.915 euros a 178.649 euros en enero de 2026 (33.734 euros de diferencia). Este último valor interanual (23,3%) es el incremento más alto detectado en este periodo del año en los últimos 20 años.

Esta subida sitúa el precio medio en la región en los 2.233 euros el metro cuadrado, lo que eleva el valor de una vivienda estándar de 80 metros cuadrados hasta los 178.649 euros.

Segñun Fotocasa, se detecta un "desequilibrio extremo" entre oferta y demanda. "Asturias atrae ahora un interés que la oferta de vivienda actual no puede absorber. De mantenerse este ritmo de crecimiento, el acceso a la propiedad se volverá cada vez más complejo en la región, marcando un cambio de ciclo absoluto para el mercado asturiano", ha explicado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

PRECIOS DE VIVIENDA POR CCAA

Por comunidades, los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año aumentan en las 17 comunidades. Los incrementos superiores al 10% afecta a once comunidades y son: Región de Murcia (27,1%), Andalucía (24,5%), Comunitat Valenciana (23,8%), Asturias (23,3%), Madrid (19,6%), Cantabria (19,0%), Canarias (18,6%), Baleares (14,4%), Galicia (14,0%), Cataluña (12,8%), País Vasco (11,4%) y Castilla-La Mancha (10,2%), todos por encima del 10% de variación interanual. Le siguen, Castilla y León (9,9%), Aragón (7,8%), La Rioja (7,5%), Navarra (6,7%) y Extremadura (6,6%).

En cuanto al ranking de autonomías con el precio del metro cuadrado más caro en España se encuentra en Baleares y Madrid, que por primera vez supera los 5.000 euros, en concreto se Baleares sitúa en 5.293 euros metro cuadrado y Madrid en 5.225 euros metro cuadrado.

Le siguen, País Vasco con 3.684 euros metro cuadrado, Canarias con 3.325 euros metro cuadrado, Cataluña con 3.246 euros metro cuadrado, Andalucía con 2.775 euros metro cuadrado, Comunitat Valenciana con 2.634 euros metro cuadrado, Cantabria con 2.519 euros metro cuadrado, y Asturias con 2.233 euros metro cuadrado.