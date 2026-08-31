El precio de la vivienda de segunda mano sube un 14,4% en Asturias en agosto, según Fotocasa

Archivo - Calles en Sama, Langreo. Vivienda, pisos, edificios. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado un 14,4 por ciento en el Principado de Asturias durante el mes de agosto, en comparación con el mismo mes del año pasado, según el portal inmobiliario Fotocasa.

El aumento del octavo mes del año sitúa el precio del metro cuadrado en los 2.427 euros en Asturias. En términos mensuales, el incremento es del 1,1%. Con estas cifras, una vivienda de 80 metros cuadrados --las más frecuentes--, cuesta ahora 194.126 euros frente a los 169.718 de hace un año.

Por municipios, el precio medio de la vivienda ha aumentado en Grado (37,4%), San Martín del Rey Aurelio (24,4%), Mieres (18,9%), Corvera de Asturias (16,8%), Langreo (14,9%), Ribadesella (13,7%), Llanes (11,8%), Gijón (9,3%), Oviedo (8,8%), Aller (7,6%), Avilés (6,5%) y Siero (0,5%).

La ciudad con el precio más caro es Llanes, con 3.377 euros por metro cuadrado, seguida de Ribadesella, con 3.201 euros por metro cuadrado, Gijón, con 3.145 euros por metro cuadrado y Oviedo, con 2.606 euros por metro cuadrado.

Por Comunidades Autónomas, el precio ha aumentado en todas, siendo la Región de Murcia (28,8%), Cantabria (18,5%) y Comunidad Valenciana (17,1%), las que registran mayores incrementos.