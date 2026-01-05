El precio de la vivienda usada en Asturias sube un 16% en 2025, según idealista

Archivo - Viviendas de Oviedo en la zona de Montecerrao. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado un 16% durante el último año hasta situarse en 1.706 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios de idealista, que refleja una subida trimestral es del 4,3% mientras que el incremento del último mes es del 0,4%.

La mayor subida en el Principado se ha registrado en Corvera de Asturias donde las pretensiones de los vendedores han crecido un 27,6% en un año. Le siguen Castrillón (18,7%), Lena (17,6%) y Llanes (17,5%).

La mayor caída de la región, por el contrario, se ha producido en el municipio de Valdés (-6,7%), seguida de la de Tineo (-4,8%), Soto del Barco (-4,2%) y Grado (-1,2%).

En Oviedo los precios subieron un 16,6%, hasta alcanzar los 2.170 euros por metro cuadrado, mientras que la subida en Gijón, del 16,7%, deja el metro cuadrado en 2.529 euros y la de Llanes, en 2.378 euros por metro cuadrado.