Los precios industriales bajan en Asturias un 12,1% en noviembre

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias es la segunda comunidad autónoma, por detrás de Canarias, en la que más cayeron los precios industriales en noviembre al desplomarse un 12,1% con respecto al mismo mes del año anterior, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año el descenso acumulado es del 14,6% y sobre el mes anterior, un 4,8%, lastrado principalmente por la energía, cuyo precio ha caído un 10,8%.

A nivel nacional los precios industriales se hundieron un 2,5% en noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de tres puntos inferior a la de octubre y su mayor retroceso del último año.

Con la tasa interanual del penúltimo mes de 2025, la inflación del sector industrial retoma la senda negativa después de dos meses consecutivos de alzas interanuales.

El retroceso de la inflación industrial en noviembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortaron su tasa anual en 11,1 puntos, hasta el -9,1%, debido al abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, en menor medida, de la producción de gas.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en noviembre una tasa del 0,5%, seis décimas más que en octubre y tres puntos por encima del índice general.

En los once primeros meses de este año, la inflación industrial se ha reducido un 3,3% respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de los precios en el suministro de electricidad y gas (-17,4%).

LOS PRECIOS INDUSTRIALES BAJAN UN 0,4% EN EL MES

En tasa mensual (noviembre sobre octubre), los precios industriales bajaron un 0,4% por el abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (-4,9%); de la producción de gas (-3,6%), y del procesado y la conservación de carne (-0,8%).

En el lado de los ascensos, destacaron las subidas de precios del refino de petróleo (+4,5%); de la producción de metales preciosos (+3%), y de la fabricación de aceites y grasas animales y vegetales (+1,6%).

TODAS LAS CCAA EN NEGATIVO MENOS CANTABRIA

La inflación industrial registró en noviembre tasas anuales negativas en todas las comunidades autónomas, salvo en Cantabria, donde los precios industriales aumentaron un 0,4% respecto al mismo mes de 2024.

Los mayores descensos de precios se dieron en Canarias (-13,2%), Asturias (-12,1%) y Baleares (-11,7%), únicas regiones con caídas de dos dígitos.

Por su parte, los retrocesos más moderados en los precios industriales los registraron Comunidad Valenciana (-0,2%), País Vasco (-0,6%) y Cataluña (-0,8%).