Los precios subieron un 0,5% en abril en Asturias

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OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,7% en Asturias en abril en tasa interanual, tres décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de abril es el más bajo registrado en Asturias desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Asturias aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,4%.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en abril en relación al mes anterior y redujo 0,2 puntos su tasa interanual, hasta el 3,2%.

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