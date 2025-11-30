El premio de guion cinematográfico en lengua asturiana vuelve a quedar desierto

Archivo - Rodaje de una película en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Premio de Guión Cinematográfico en lengua asturiana o en enonaviego o gallego-asturiano ha sido declarada desierta, al igual que ocurrió con la primera edición, la de 2024.

Así consta en una resolución de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano publicada esta semana en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y consultada por Europa Press, en la que se declara desierto el premio porque ninguna de las obras alcanzó la puntuación mínima de 15 puntos.

El Premio de Guión Cinematográfico en lengua asturiana o en enonaviego o gallego-asturiano estaba dotado con 6.000 euros. Su objeto es reconocer guiones originales e inéditos en lengua asturiana o en eonaviego o gallego-asturiano para largometrajes de ficción o animación.