Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026: estas son las 30 candidaturas que aspiran al galardón

Archivo - Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía en Valdesoto (Siero), Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. - IMANOL RIMADA - Archivo

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de treinta candidaturas han sido presentadas a la trigésima séptima edición del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, cuyo plazo para la recepción de propuestas finalizó ayer jueves, 9 de julio. El jurado encargado de la concesión del galardón ha programado su reunión para el próximo día 1 de septiembre.

Las propuestas registradas corresponden a Soto (Laviana), Sociedad La Peruyal (Parres), Asociación Amigos de Cudillero, El Pito (Cudillero), Arnáu (Castrillón), Santo Adriano, Bermiego (Quirós), Parroquia de Posada (Llanes), Comunidad vecinal de Fitoria (Oviedo), Cofradía de pescadores Santa Ana (Llanes), Murias (Aller), El Val.le de Cuna (Mieres), Salas, Corao (Cangas de Onís), Parroquia de Llaviana (Gozón), El Mazucu (Llanes), Suarías (Peñamellera Baja), Berbes (Ribadesella), Valdepares (El Franco), Parroquia de Piantón (Vegadeo), Trubia (Oviedo), Parroquia de Coya (Piloña), Siones (Oviedo), Taramundi, Comunidad vecinal de Caso, Parroquia de Pel.luno (Aller), Valle de Samuño (Langreo), Grado, El Regueral (Carreño) y El Castillu (Soto del Barco).

Esta iniciativa, que la Fundación Princesa de Asturias convoca desde el año 1990, cuenta con una dotación económica de 40.000 euros. El galardón está destinado a premiar al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad extraordinaria.

El Reglamento del galardón establece que pueden presentar candidaturas al Premio las instituciones, centros culturales, asociaciones de vecinos, entidades, empresas, así como los ciudadanos que lo deseen.

Al éxito de la iniciativa contribuye el hecho de que Sus Majestades los Reyes --acompañados desde 2019 por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía-- acuden a la localidad premiada para hacer entrega del galardón, lo que les permite conocer más de cerca a las gentes y lugares del Principado.