Los Premios Princesa de Asturias reducen casi un 33% su huella de carbono y mantienen la etiqueta CeroCO2

Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo engalanado por la entrega de los Premios Princesa de Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Asturias ha anunciado que volverá a reducir el impacto medioambiental generado por sus actividades. Para este fin colabora con la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), compensando la huella de carbono producida como consecuencia de los actos desarrollados con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2026.

Este compromiso ha supuesto que los Premios Princesa de Asturias dispongan de nuevo de la etiqueta Evento CeroCO2, sello que Ecodes concede a las empresas y entidades que compensan su impacto medioambiental y con el que la Fundación cuenta desde 2012.

Las emisiones globales de CO2e generadas por las actividades organizadas con motivo de la entrega de los Premios han experimentado entre 2011 y 2025 una reducción de un 32,94%, con una mejora significativa de los indicadores evaluados, según ha informado la Fundación en nota de prensa.

La Fundación ha conseguido disminuir de manera efectiva las emisiones por asistente en 30,42 kgCO2e, de 36,12 kg CO2e (2011) a 5,70 kg CO2e (2025). Se observa también una rebaja de 44,77 kg CO2e en las emisiones por superficie -de 51,53 kg CO2e a 6,76 kg CO2e- y de 16,71 t CO2e, en las emisiones por acto, de 19,59 t CO2e a 2,88 t CO2e. También han destacado la disminución de las emisiones de consumo de papel en un 78,36%, de un 10,76 t CO2e en 2011 a 2,33 t CO2e en 2025.

La Fundación compensará su huella de carbono a través del 'Proyecto Hidroeléctrico Barroso' en el municipio de Salgar, en el departamento de Antioquia, en Colombia.